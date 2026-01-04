Inicio » Lleva Rosana Díaz festejo de Reyes Magos a colonias del Distrito 4 en Ciudad Juárez
Lleva Rosana Díaz festejo de Reyes Magos a colonias del Distrito 4 en Ciudad Juárez

by Salvador Miranda
Ciudad Juárez, Chih., Con el compromiso de mantenerse cercana al pueblo y atender las necesidades de las familias juarenses, la diputada por Morena, Rosana Díaz, llevó el festejo de Reyes Magos a diversas colonias del Distrito 4 en Ciudad Juárez, donde niñas y niños disfrutaron de una jornada llena de alegría, sonrisas y momentos de unión familiar.
Durante los encuentros, se compartió la rosca de reyes generando espacios de alegría y encuentro para las familias, y llevando un mensaje de esperanza a las colonias visitadas. La legisladora destacó la importancia de preservar las tradiciones y de seguir impulsando acciones que pongan a la niñez en el centro de nuestra agenda.
“Ver la sonrisa de las niñas y los niños nos recuerda por qué trabajamos todos los días. Estos festejos son una muestra del compromiso de seguir cerca de la gente y de trabajar desde el territorio”, expresó Rosana Díaz.
Los festejos en las colonias del distrito 4 se llevaron a cabo en un ambiente de entusiasmo, reiterando el compromiso de de continuar recorriendo las colonias, escuchando al pueblo y trabajando de manera cercana por el bienestar de las familias del Distrito 4.
Rosana Díaz refrenda su convicción de seguir contribuyendo, junto a la gente, a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, con especial atención a la niñez y a las familias del Distrito 4.

