El Paquete Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua que fue aprobado para el 2026 que será de 117 mil 29 millones 456 mil 456 pesos, permitirá sostener la inversión pública y fortalecer los servicios de salud, seguridad e infraestructura, y mantener condiciones de competitividad económica.

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, agradeció a los legisladores el análisis y aprobación del Presupuesto 2026, en donde reconoció las preocupaciones expresadas por algunos sectores productivos.

“Fueron escuchadas y valoradas con seriedad. Sin embargo, el Gobierno tiene la obligación de decidir con una visión integral y de largo plazo, priorizar la estabilidad y el desarrollo de Chihuahua por encima de cualquier presión o visión de corto plazo” expresó.

Además, agradeció la confianza de quienes han entendido el contexto económico nacional y el momento que vive el estado y manifestaron su respaldo, pues señaló que esa confianza implica una gran responsabilidad, que asume con total seriedad.

Agregó que el Presupuesto 2026 es la continuidad de una política de orden, disciplina fiscal y eficiencia, para seguir con finanzas sanas, presupuestos balanceados y estabilidad, aun en un entorno nacional de desaceleración y con menores recursos federales.

Expresó que también fomentará condiciones de competitividad para la actividad económica, pues señaló que el detener la inversión habría significado frenar el crecimiento, perder dinamismo y esa no era una opción.

“Como Gobierno, reiteramos nuestro compromiso de ejercer estos recursos con eficiencia, transparencia y enfoque en resultado. El objetivo es claro: que Chihuahua no se detenga, que la economía siga creciendo y que los beneficios se reflejen en mejores condiciones para invertir, generar empleo y desarrollar el estado. Los resultados serán la mejor respuesta” concluyó.