La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) en coordinación con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó, como medida de seguridad, retirar la energía eléctrica del cableado aéreo con el fin de proteger la integridad de los trabajadores que realizan labores de reposición del Colector Viñedo en el bulevar Gómez Morín.

Derivado de esta situación, los trabajos en la obra deberán extenderse un día adicional, por lo que el carril de baja velocidad permanecerá cerrado hasta el viernes 19 de diciembre, sin que esto represente afectaciones al flujo vehicular o congestionamiento vial.

César Triana, director de Obra de la J+, informó que estas maniobras adicionales se realizan exclusivamente por motivos de seguridad para el personal que labora en el proyecto.

“Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Federal de Electricidad, se determinó como medida preventiva la desenergización del cableado aéreo para salvaguardar la integridad de los trabajadores de la JMAS Juárez”, explicó.

Asimismo, en la zona se localiza una tubería de gas natural, la cual debe ser atendida únicamente por personal especializado de la empresa correspondiente, a fin de evitar cualquier riesgo para la comunidad.

Se estima que en las próximas horas continúen avanzando los trabajos y que el bulevar Gómez Morín pueda reabrirse el viernes.