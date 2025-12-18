—Diputadas de Morena en la mira por misteriosa ausencia

–Temo Estrada pierde el control de diputadas

—A Rosana Díaz le vale queso su ausencia en votación

¡Vaya cierre de año tan movidito en el Congreso local de Chihuahua!

Como si fuera costumbre –y, la neta, lo es–, el paquete económico estatal volvió a sacar los trapitos al sol y, con él, las consabidas deslealtades y sospechosismos entre diputadas y diputados.

Relució el típico jaloneo estilo político a la chihuahuita donde la lealtad se pone a prueba… sobre todo cuando hay millones de por medio.

Resulta que el Grupo Parlamentario de Morena no tardó ni un parpadeo en pedirle a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que le eche el ojo a las dipus Edith Palma Ontiveros y Rosana Díaz Reyes.

La razón, dicen que se ausentaron a la mera hora de votar un crédito por $3 mil millones de pesos. Tal vez las legisladoras fueron al baño a esa hora, o tal vez prefirieron hacerle el paro a alguien.

Alto, el chisme no terminó ahí. La diputada juarense Rosana Díaz no se quedó callada –como buena política estilo la Chaveña – soltó la frase de cajón: “El que nada debe, nada teme”.

Según ella, todo lo que se dice es puro agravio colectivo y, claro, que tanto Edith como ella están listas para aclarar cualquier malentendido.

Díaz asegura que jamás le dio la espalda ni al pueblo de Chihuahua ni a la Cuarta Transformación. Es más, afirma que los registros demuestran que no votó a favor del tema que ahora le quieren colgar y que, para acabarla de amolar, estuvo presente en la sesión, cumpliendo como debe ser.

Dice que su ausencia fue mínima, no premeditada –ya saben, de esas que pasan cuando uno se distrae tantito– y que hasta dejó por escrito una reserva en la Secretaría de Asuntos Legislativos dejando claras sus condiciones al endeudamiento público.

Pero, como era de esperarse, la grilla está a todo lo que da. Díaz y Palma Ontiveros sienten que les soltaron el linchamiento político dentro del mismo movimiento, y no lo piensan aceptar de brazos cruzados. “Mi lealtad es con el pueblo, no con intereses ni simulaciones”, remata Díaz, asegurando que seguirá del lado de la gente y defendiendo la 4T a capa y espada.

Al jefe del grupo parlamentario de Morena Cuauhtémoc Estrada, no le quedó otra que explicar el tema que de plano se le salió de control.

Estrada dijo a los representantes de los medios chihuahuitas que los que piensan que cada diputada o diputado llega al pleno y vota como se le da la gana eso no es cierto.

Luego expuso la aclaración, dijo que antes de cada sesión, se arma la reunión previa -y con buen café de oficina- se discuten los puntos, se dividen tareas, y se acuerda cómo se va a votar. Nada de improvisaciones, pues.

Los 12 de Morena estaban al inicio, y si hubo ausencias, fue justo cuando se discutía el tema más espinoso: la deuda. Y ojo, que para ese punto se necesitaba mayoría calificada. Así que, entre los que se fueron y los que se quedaron, el resultado fue como jugar a las sillas… el que alcanzó, votó.

Al final, aquí cada uno saca sus conclusiones. Acaso, fue jugada maestra, error de cálculo o simple mala suerte. Lo cierto es que, en el Congreso, el final de año siempre trae sorpresas, lealtades puestas a prueba y, cómo no, cuentas que alguien tendrá que pagar.