La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), puso en marcha una iniciativa de regularización de descargas residuales dirigida a establecimientos comerciales, así como a pequeñas, medianas y grandes empresas, con el objetivo de fomentar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental y de saneamiento.

“La charla que tuvimos es hacer conciencia para fines de cultura, de educación. De que vean como la Junta de Agua hace su manejo, desde presentarles el laboratorio, todos los desechos que tiramos deliberadamente y que van al drenaje impactando a nuestras plantas tratadoras” compartió Verónica Perales, asesora de Dirección Ejecutiva de la JMAS.

Los interesados en obtener la certificación podrán acceder a diversos beneficios, entre ellos capacitación para la regularización de sus descargas, cumplimiento de las disposiciones legales vigentes e implementación de acciones preventivas dentro de sus negocios y la prevención de sanciones administrativas.

La estrategia del programa prioriza la regularización voluntaria mediante la identificación de usuarios, el levantamiento del padrón de comercios e industrias y la detección de establecimientos que operen sin permiso o con permisos vencidos.

Dentro del contenido, se expone a los asistentes material audiovisual sobre la problemática que se tiene con la gran cantidad de residuos que llegan a las tuberías de drenaje sanitario y por consecuente a las Plantas Tratadoras, buscando generar conciencia de que como ciudadanos somos parte de la solución.

El manejo adecuado de las descargas residuales contribuye a evitar taponamientos en el drenaje, derrames de aguas negras y daños a la infraestructura hidráulica, además de prevenir la contaminación ambiental y reducir riesgos sanitarios.

Los establecimientos que cumplan de manera exitosa con las revisiones y capacitaciones recibirán un sello distintivo otorgado por la JMAS, el cual acreditará que operan conforme a las disposiciones y prácticas adecuadas.

A la fecha, se ha impartido la conferencia a establecimientos como el Hotel María Bonita y Caffenio, El Barrigas y Tim Hortons.