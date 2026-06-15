Brindará Tesorería Móvil atención a contribuyentes en el Centro Comunitario Ampliación Fronteriza

Con el objetivo de acercar los servicios municipales a las distintas zonas de la ciudad, el Gobierno Municipal llevará este sábado 20 de junio una jornada de Tesorería Móvil al Centro Comunitario Ampliación Fronteriza, ubicado en la colonia Juanita Luna.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que la unidad estará disponible de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el cruce de las calles Francisco Escárcega Cisneros y Guillermo Ortiz Collazo, donde personal de la Tesorería Municipal atenderá directamente a las y los contribuyentes.

Durante la jornada, los ciudadanos podrán realizar diversos trámites relacionados con el impuesto predial, además de acceder a descuentos en recargos por adeudos, opciones de pago diferido y beneficios en infracciones de vialidad, con el propósito de facilitar la regularización de sus cuentas.

La funcionaria destacó que el programa ha tenido una respuesta favorable en los distintos sectores donde se ha implementado, ya que permite acercar los servicios municipales a la comunidad y evita que los contribuyentes tengan que trasladarse a las cajas de cobro ubicadas en otros puntos de la ciudad.

Asimismo, señaló que muchas personas aprovechan los fines de semana para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, por lo que este esquema representa una alternativa práctica y accesible para realizar trámites cerca de sus hogares.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a aprovechar esta jornada y conocer los beneficios disponibles, así como las opciones para regularizar su situación de manera ágil y sin necesidad de largos desplazamientos.