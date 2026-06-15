lunes, junio 15, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Brindará Tesorería Móvil atención a contribuyentes en el Centro Comunitario Ampliación Fronteriza
Ciudad Juárez

Brindará Tesorería Móvil atención a contribuyentes en el Centro Comunitario Ampliación Fronteriza

by EdiciónJuárez
written by EdiciónJuárez 0 comments

Con el objetivo de acercar los servicios municipales a las distintas zonas de la ciudad, el Gobierno Municipal llevará este sábado 20 de junio una jornada de Tesorería Móvil al Centro Comunitario Ampliación Fronteriza, ubicado en la colonia Juanita Luna.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que la unidad estará disponible de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el cruce de las calles Francisco Escárcega Cisneros y Guillermo Ortiz Collazo, donde personal de la Tesorería Municipal atenderá directamente a las y los contribuyentes.

Durante la jornada, los ciudadanos podrán realizar diversos trámites relacionados con el impuesto predial, además de acceder a descuentos en recargos por adeudos, opciones de pago diferido y beneficios en infracciones de vialidad, con el propósito de facilitar la regularización de sus cuentas.

La funcionaria destacó que el programa ha tenido una respuesta favorable en los distintos sectores donde se ha implementado, ya que permite acercar los servicios municipales a la comunidad y evita que los contribuyentes tengan que trasladarse a las cajas de cobro ubicadas en otros puntos de la ciudad.

banner

Asimismo, señaló que muchas personas aprovechan los fines de semana para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, por lo que este esquema representa una alternativa práctica y accesible para realizar trámites cerca de sus hogares.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a aprovechar esta jornada y conocer los beneficios disponibles, así como las opciones para regularizar su situación de manera ágil y sin necesidad de largos desplazamientos.

You Might Also Like

You may also like

Olson acusa omisiones de Cabada y Pérez Cuéllar en adeudo de ISR

Acusará PAN posibles anomalías en contrato de barredoras en Juárez

¡No son charcos, son lagunas!

Realizan Feria de la Salud Mental en CTC Prototipos Planta 3

Ramiro Núñez gana el oro y representará a México en el Mundial...

26 automovilistas terminan en el CMISSA tras conducir en estado de ebriedad