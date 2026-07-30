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Detienen a sujeto que golpeó a su suegro en la colonia Guadalajara

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Elementos municipales en coordinación con elementos de la Defensa adscritos a las Bases de Operaciones Interinstitucionales, que participan en el plan estratégico de seguridad implementado en la ciudad, detuvieron a Jorge Noe M. M., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de lesiones.

La detención se registró cuando los elementos que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Guadalajara, atendieron un reporte al número de emergencia 911 sobre una riña familiar en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Miguel Ángel Quevedo e Isla Caledonia.

Al llegar al lugar se entrevistaron con un hombre que presentaba a simple vista golpes en el área del rosto y cabeza, el cual denunció que su yerno lo había atacado a golpes tras sostener una discusión donde estaba involucrada su hija.

Por tal motivo, los elementos procedieron a poner bajo arresto a quien se identificó con el nombre de Jorge Noe M. M. de 33 años, por el delito de lesiones.

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Previa lectura de derechos fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.

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