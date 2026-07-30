La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), trabaja de manera ininterrumpida en la reparación del colector Candelaria, luego de que se registraran nuevos hundimientos sobre la avenida Clara Fuentes, en el cruce con la prolongación Manuel J. Clouthier, provocados por el deterioro de la infraestructura sanitaria.

Paola Moreno, Directora de Operación de la JMAS, informó que, el primer hundimiento se presentó hace dos días y, debido al riesgo que representaba para los automovilistas, se inició con la intervención para delimitar la zona con señalización y comenzar las labores de reparación.

Sin embargo, explicó que, conforme avanzaban los trabajos, se detectaron dos hundimientos más sobre el mismo colector, lo que hizo necesario ampliar el tramo de tubería que será reemplazado.

“Se nos presentó un hundimiento en el colector Candelaria de 48 pulgadas, el cual es riesgoso para los ciudadanos, por lo que, de manera inmediata iniciamos las reparaciones. Conforme íbamos trabajando dentro de la reparación, abajo de una de las máquinas de excavación se presentó un segundo hundimiento dentro del mismo colector y posteriormente, aguas abajo, se registró otro más, debido a que la tubería ya cumplió su vida útil”, señaló.

Detalló que, se reemplazarán 90 metros lineales del colector para reestablecer el adecuado funcionamiento del drenaje sanitario.

Indicó que, permanece cerrado el cuerpo de circulación de oriente a poniente de la avenida Clara Fuentes, desde la avenida Independencia hacia la prolongación Manuel J. Clouthier, por lo que, recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas como la carretera Juárez Porvenir y la avenida Ramón Rayón.

Asimismo, informó que, las labores se realizan de manera continua, tanto de día como de noche, con el apoyo de equipos de bombeo que permiten reducir los brotes de aguas residuales que se han presentado en sectores como Río Bravo, Bosques de Waterfill, Ramón Rayón y en el Centro Acuático.

Este tipo de hundimientos en la red general de alcantarillado no pueden preverse, ya que son consecuencia del desgaste de la infraestructura, sin embargo, el personal del organismo atiende estas contingencias de forma inmediata.

La JMAS exhorta a la ciudadanía a respetar la señalización preventiva instalada en la zona y a utilizar vías alternas mientras concluyen los trabajos de reparación del colector Candelaria.