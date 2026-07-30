En lo que va de la actual administración, se han invertido cerca de 4 mil millones de pesos en equipamiento y en dignificar el ejercicio policial en los ámbitos estatal y municipal, afirmó la gobernadora Maru Campos.

La mandataria encabezó esta tarde en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, la entrega de 50 mil 443 piezas de uniformes a elementos de la Policía del Estado, lo que representó una inversión de 93.5 mdp.

En el acto, sostuvo que en Chihuahua se han alcanzado importantes avances en materia de seguridad, como la reducción del 20 por ciento en el delito de homicidio doloso durante el presente año.

“El Gobierno de la vida que nosotros representamos, es aquel que comprende que gobernar significa proteger: proteger la salud de las familias, cuidar su patrimonio y, por supuesto, garantizar su tranquilidad”, expresó la mandataria.

Reconoció la vocación de servicio de las y los integrantes de la corporación, y reiteró el respaldo de su administración a quienes trabajan por la seguridad de la población, que hoy cuentan con su plaza y con algunas de las mejores prestaciones en el país.

Añadió que solo existe verdadera libertad cuando las personas pueden caminar en paz por las calles y prosperidad cuando la violencia queda fuera de sus vidas.

“A todas y a todos ustedes les expresamos nuestro reconocimiento y les decimos que no están solos, que en esta vocación de servicio cuentan con el Gobierno del Estado y cuentan con su servidora, la gobernadora, para construir la paz que Chihuahua merece”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, reconoció el trabajo de los elementos y atribuyó a su labor los avances registrados en materia de seguridad.

“Quiero agradecerles porque ustedes han hecho posible que Chihuahua recupere espacios en los que siempre debió haber estado. Hablar de reducción de homicidios y de mejoras en la percepción de seguridad es hablar del trabajo que ustedes hacen”, afirmó.

El nuevo equipo será destinado a las distintas áreas operativas e incluye uniformes tácticos, camisas, camisolas, pantalones, chamarras, cinturones, botas y guantes, además de lámparas, esposas y otros implementos policiales.

Esta entrega se suma a los más de 372 millones de pesos que durante la actual administración se han invertido, con recursos de los fondos FASP y FOFISP, para fortalecer las capacidades de la corporación.

En el evento participaron la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval; el presidente del Congreso del Estado, Patricio Ramírez Gutiérrez y el encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto.

También asistieron el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón; el delegado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Chihuahua, Fernando Ávila; la diputada local Nancy Frías y el coronel Carlos Sánchez, en representación del comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González.