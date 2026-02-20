Consolidando un frente común ante los retos del mercado laboral global, los principales rectores y directores de las Instituciones de Educación Superior (IES) y líderes del sector industrial de la región se dieron cita este19 de febrero a las 8:30 a.m. en la Sala Calmécac del edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

El encuentro, convocado por el Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad (CONREDES), sirvió como plataforma para presentar un informe detallado de las actividades y fortalecer la colaboración estratégica en el desarrollo de capital humano.

Innovación y seguimiento digital

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la presentación de la nueva plataforma de evaluación CONREDES.

Esta herramienta digital busca facilitar la toma de decisiones basada en datos, permitiendo a las instituciones educativas y a las empresas monitorear el progreso de los egresados y ajustar los currículos de acuerdo con los requerimientos reales del sector productivo.

El evento contó con la participación de:

Licenciado Pablo Cuarón Galindo, presidente de Grupo Hágalo.

Maestra Raquel Borjón, directora de Talento Juárez.

Doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Ingeniero Guillermo Gallegos Rodríguez, presidente del Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad (CONREDES) y gerente de planta XEROX Lexmark.

Doctor Óscar Fidencio Ibáñez Hernández, rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Doctor Francisco Javier Llera Pacheco, rector de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN).

Maestro Mario Macario Ruiz Grijalva, director del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (TECNM).

Maestra Judith Marcela Soto Moreno, directora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad Juárez (ITESM).

Doctora Erika Don Juan Callejo, directora TEC Milenio Juárez.

Maestra Dulce María Villarreal Rodríguez, directora del Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad (CONREDES)

Maestro Hugo García Vargas, secretario académico de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Maestra Kathya Sánchez Pérez, directora general de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social.

Maestra Norma Josefina Márquez Tarango, de Vinculación del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Jiménez(TECNM).

Maestra Aldanelli Barrios Ponce, de Vinculación de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN).

Maestra Mara Denisse Salcido Celada, subdirectora académica del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. (TECNM)

Maestro José Guadalupe Maldonado Carrera, jefe académico del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Jiménez (TECNM).

Ingeniero, Rafael Rucobo, empresa Humantek.

Edgar Arturo Torres, empresa Humantek.

Comités en marcha para 2026

La agenda de trabajo no solo miró al pasado; se establecieron las prioridades para el ciclo «En puerta 2026». La operatividad del consejo continuará apoyándose en sus cuatro pilares fundamentales: Prácticas Profesionales, Desarrollo Curricular, Visitas Industriales y el fortalecimiento de la Educación Básica, Media y Superior.

La jornada también incluyó un espacio de diálogo estratégico donde los asistentes —incluyendo representantes de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez UTCJ, Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN), Tecnológico Nacional de México (TecNM/ITCJ), campus Ciudad Juárez e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)— discutieron propuestas para garantizar que la región Juárez siga siendo un referente de competitividad y desarrollo económico a través de su población estudiantil.

Un puente entre el aula y la fábrica

Desde su creación, en 2013, CONREDES ha trabajado bajo la premisa de reducir la brecha entre la academia y el sector laboral. Durante la jornada, se destacó que esta labor cobró mayor relevancia tras el estudio de mercado realizado por Manpower Group, el cual reveló la necesidad urgente de formar egresados con habilidades sintonizadas con los últimos avances tecnológicos.

«Aspiramos a desarrollar el talento que merece nuestra región fronteriza», se enfatizó durante la sesión, recordando que la transición del consejo hacia Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, A.C. desde el 2022, ha potenciado el alcance de sus proyectos.

Ejemplo de ello fueron los 740 alumnas y alumnos de diversas comunidades universitarias que participaron en el Foro CONREDES 2025 “Conecta con tu futuro”, que se realizó en las instalaciones del Auditorio Multifuncional del Tecnológico Nacional de México (TecNM/ITCJ), campus Ciudad Juárez, el pasado 28 de octubre de 2025.

Además de las IES, el CONREDES está integrado por empresas locales del sector industrial y comercial, entre ellas: Xerox; Lexmark; Commscope; Lear; Novamex; Lippert; Robert Bosch; Johnson & Johnson; Aptiv; Foxconn; GE Healtcare; Harman; BRP; Hágalo; Swem; Microsoft; Aspen Capital; Almacenes Distribuidores de la Frontera; IPE; Desarrollo Económico de Ciudad Juárez; Competitividad Laboral y Frente Norte.