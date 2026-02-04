martes, febrero 3, 2026
Vinculan a tres a proceso por ataque en Salamanca que dejó 11 muertos

Mientras el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, se niega a revelar avances en la investigación por la masacre de 11 personas en Salamanca, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, confirmó que hay personas vinculadas a proceso por este crimen.

Para justificar el silencio de la Fiscalía, Vázquez Alatriste alegó que el multihomicidio en el campo deportivo de la comunidad Loma de Flores es una investigación de “altísima complejidad”.

“Es tan delicado que no esperen que les dé información, no a ustedes”, dijo el fiscal de Guanajuato al ser cuestionado sobre el número total de detenidos y la situación legal de las tres personas capturadas, de las que informó hace una semana la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado.

Además, aseguró que si no se dan más detalles es para evitar que la información llegue a grupos del crimen organizado: “De alguna forma podemos dar mensajes innecesarios a la delincuencia. No es por ustedes (medios de comunicación), es por la delincuencia”

Al insistir sobre la confirmación de al menos tres personas detenidas, información que salió de la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno de Guanajuato, Gerardo Vázquez dijo que es la dependencia a cargo de Juan Mauro González Martínez la que tiene que responder.

Las declaraciones de ambos funcionarios se dieron simultáneamente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, luego de la presentación del informe de buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas que presentó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Proceso

