El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recorrió las calles del Centro Histórico para supervisar los avances del programa “Rutas Mágicas de Color”, una iniciativa de la Secretaría de Turismo que busca transformar fachadas y espacios públicos a través de la pintura.



Acompañado por Daniela González Lara, coordinadora del Centro Fundacional, el alcalde constató cómo el primer cuadro de la ciudad comienza a cambiar de rostro con una paleta vibrante que incluye tonos verde, naranja, amarillo, vino tinto, terracota y rosa mexicano, colores que no solo decoran, sino que cuentan historia y devuelven identidad a la zona.



González Lara explicó que el objetivo principal del programa es dignificar y embellecer el Centro Histórico de Juárez, haciéndolo más atractivo para juarenses y visitantes, además de fortalecer el orgullo comunitario y detonar el desarrollo turístico.



La meta es clara: crear una “nueva cara social” del centro, donde arte y cultura se conviertan en aliados del bienestar colectivo.



Hasta el momento, se han intervenido 400 metros cuadrados, aunque el proyecto contempla cerca de 10 mil metros cuadrados por pintar, por lo que el trabajo apenas comienza.



Las acciones se realizan en calles como Santos Degollado, Noche Triste, Ignacio Mariscal, Fray García de San Francisco y María Martínez, así como en avenidas emblemáticas como Vicente Guerrero y 16 de Septiembre, entre otras del primer cuadro de la ciudad.



El programa cuenta con una inversión de 1.5 millones de pesos, recursos federales canalizados a través de la Secretaría de Turismo, lo que subraya la importancia estratégica del Centro Histórico dentro del mapa cultural y turístico de la ciudad.



Durante el recorrido también participaron Daniel González, director de Obras Públicas, y Abraham Espitia, director de Alumbrado Público.