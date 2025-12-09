Inicio » Obtiene Fiscalía vinculación a proceso contra mujer que sustrajo a niño en Chihuahua
Chihuahua

Obtiene Fiscalía vinculación a proceso contra mujer que sustrajo a niño en Chihuahua

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso de la imputada Olivia E. R., por el delito de retención y sustracción de menores de edad, en la ciudad de Chihuahua.

Para lo cual, una agente del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad de la imputada en la causa penal 4137/25.

De acuerdo con los antecedentes, en marzo del presente año, se recibió la denuncia por el delito de retención de personas menores de edad, que interpuso la madre del niño de iniciales M.S.E.M, de 2 años de edad., en la cual se establecía que la imputada Olivia E.R., había trasladado al menor a la localidad de Ecatepec, en el Estado de México, sin su autorización.

Se integró la carpeta de investigación y la representación social solicitó la orden de aprehensión con la que, el 27 de noviembre de 2025, fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y se procedió en su contra.
Fue vinculada a proceso el 4 de diciembre, en la audiencia en la que el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, le concedió la suspensión condicional del proceso a prueba.

El pasado viernes 5 de diciembre, con apoyo del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) y la Coordinación Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE) de Chihuahua, se pudo recuperar al niño M.S.E.M., quien fue reintegrado a su madre.

