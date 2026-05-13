La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) acordó trabajar de manera coordinada con el Gobierno Municipal para impulsar la producción de composta a gran escala, con el objetivo de mejorar las áreas verdes de la ciudad y apoyar al sector agrícola de la región.

El director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón, informó que como parte de este convenio de colaboración se otorgará en comodato maquinaria especializada para el proceso de elaboración de composta, entre ella una astilladora y una revolvedora, lo que permitirá aprovechar residuos de poda y materiales orgánicos generados en la ciudad.

Explicó que con esta estrategia se busca alcanzar una meta cercana a las 3 mil toneladas anuales de composta, promoviendo el aprovechamiento sustentable de residuos y fortaleciendo el cuidado del medio ambiente.

Por su parte, el ingeniero Enrique Reyes, director de Desarrollo Rural del Municipio, señaló que actualmente en la ciudad se generan aproximadamente 7 mil 300 toneladas anuales de residuos orgánicos y de poda, los cuales podrían transformarse en composta para beneficio de parques, jardines y espacios públicos.

Asimismo, la doctora Ana Córdova, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, destacó que la composta tiene un impacto positivo en la tierra al permitir una mayor retención de agua, por lo que su uso en áreas verdes irrigadas con agua tratada ayudaría a mejorar el rendimiento y aprovechamiento del recurso hídrico.

Durante el encuentro, el director ejecutivo de la JMAS también propuso embolsar parte de la composta producida para entregarla a usuarios durante las jornadas de descuentos y atención ciudadana que realiza la dependencia en distintas colonias, con la finalidad de fomentar su uso en jardines y áreas verdes domésticas.

En la reunión participaron además el regidor del PAN, Alejandro Jiménez, así como la directora general de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado.