AMLO y Biden dejan en Juárez la víbora chillando

Ya apareció el peine en el fidecomiso de puentes

Sigue la confusión con el horario en la frontera

Sumidos en la desesperación decenas de migrantes intentaron cruzar la frontera por la fuerza justo por el puente internacional Paso del Norte, pero su paso fue impedido por los elementos de la patrulla fronteriza que formaron una valla de púas de alambre y de agentes armados con gases lacrimógenos, escudos y armas.

Los migrantes, entre los que se encontraban decenas de niños y mujeres, fueron convocados con engaños a través de las redes sociales con el fin de protestar e implorar a la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) les permitieran el ingreso, y es que a través de la plataforma digital el trámite es muy lento.

Después de casi dos horas de protestar en la entrada del puente, los migrantes perdieron la esperanza y la paciencia de ser atendidos; presas de la desesperación iniciaron una gran estampida que terminó en la joroba del puente en donde estaba la barrera norteamericana.

No es la primera vez que ocurre algo semejante, el puente de la Juárez ha sido testigo de varios hechos parecidos.

El último gran acuerdo genuflexiva en materia migratoria que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Joe Biden, es seguir aceptando mensualmente 30 mil personas deportadas de Estados Unidos de origen centroamericano y sudamericano.

Estos acuerdos se hacen en la comodidad de Palacio Nacional, así como se hizo aquel en el que el gobierno mexicano mandó 27 mil guardias nacionales a proteger la frontera norteamericana.

Pero ya en los hechos y en la vida diaria se sigue aplicando el título 42 y el gobierno federal sólo atina a tener un albergue que es el Leona Vicario, el cual no tiene la capacidad para recibir a cientos de migrantes, de ser así no existirían la noble Casa del Migrante y otros que son subsidiados por iglesias y particulares.

Y como si esto fuera poco, ayer domingo sucedió este hecho, pero mientras tanto se causaron daños a la infraestructura del Fidecomiso de Puentes y hubo enfrentamientos cuando menos verbales con policías de este lado de la frontera.

Y para variar, el Instituto Nacional de Migración inclusive el disque superdelegado Juan Carlos Loera ni sus luces; no se aparecieron, ni se aparecerán para que asuman la responsabilidad que le corresponde al gobierno federal, ya que es este nivel gubernamental el que pacta estos acuerdos migratorios con el gobierno vecino, pero le deja a la población fronteriza como luego se dice: “la víbora chillando”.

Pero los fronterizos deben ser muy compresivos con el gobierno federal ya que por ahora no tienen otra prioridad que preparar su contramarcha el próximo sábado 18 de marzo en el zócalo capitalino.

Después de 17 meses de que entraron en funciones el gobierno del estado y el municipal, este fin de semana el alcalde Cruz Pérez Cuéllar afirmó con toda claridad que el Fidecomiso de Puentes Internacionales no tiene recursos para invertir en infraestructura de la ciudad.

Sus ingresos sólo dan para pagar la deuda contraída en papel por la administración de César Duarte, algo así como 2 mil millones de pesos y ejercida totalmente en el quinquenio de Javier Corral.

También les queda algún remanente para invertir en los puentes Paso del Norte, Reforma y Guadalupe Tornillo a la que están obligados desde que el gobierno federal en la administración de Enrique Peña Nieto cedió los ingresos a los gobiernos locales.

Pérez Cuéllar afirmó que esta deuda fue contratada en UDIS indebidamente y que durante el quinquenio anterior no se llevó a cabo una reestructuración de dicho adeudo. Por lo que incluso afirma que tiene responsabilidades administrativas y hasta penales el exgobernador Javier Corral y el exdirector del fidecomiso Sergio Madero. “Deberían estar en la cárcel”.

En esta columna ya se había comentado meses atrás que no era posible invertir más dinero en infraestructura de la ciudad por parte del fidecomiso y, desde entonces, ya se sabía que estaba la deuda hasta el tope en dicho organismo.

Hay que recordar que la máxima autoridad es el Comité Técnico donde tienen voz y voto representantes del gobierno federal, estatal, municipal y los acreedores, así como la sociedad civil. Hasta ahora solamente el municipio puso el dedo en la llaga, no así el gobierno estatal, quien, para parafrasear al clásico: “están calladitos como momias”.

En pocas palabras se puede decir que el corralato consumió gran parte de la vida de los huevos de oro del Fidecomiso de Puentes Internacionales. Así es que adiós cuando menos en el corto plazo a más inversiones en obras para beneficio de los juarenses.

Después de que gracias al Congreso del Estado durante un largo periodo no se pudo modificar el horario de esta frontera para igualarlo con los vecinos del norte, ayer domingo y durante la noche del sábado regresó la confusión entre los fronterizos ya que permanecieron con una diferencia en el horario con la capital del estado y del país.

Finalmente, durante el transcurso del domingo se fue aclarando y se adelantaron los relojes una hora, y para abonar aún mas a la confusión, algunas empresas telefónicas no adelantaron en automático sus relojes electrónicos.

Hay una iniciativa de ley en la cámara de representantes de Estados Unidos para que el horario que ayer cambió sea permanente en el caso que nos ocupa en la vecina ciudad de El Paso, Texas.

Y para no contravenir el intercambio comercial laboral y escolar entre la frontera sur de Estados Unidos y la norte de México, si se aprueba en la cámara en el vecino país y la promulga Joe Biden entonces se tendría que modificar la ley de huso horarios para que en Ciudad Juárez permanezca de forma permanente con el actual horario.

Pero todo dependerá de la cámara de representantes y del presidente de Estados Unidos. Mientras tanto para la primera semana de noviembre sería el atrasar una hora nuestro actual horario. Todo sea en aras del intercambio bilateral y la relación entre las dos fronteras.