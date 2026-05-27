La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), continúa con los trabajos de construcción de una obra de captación pluvial en la colonia Olimpia, infraestructura que beneficiará a más de mil habitantes del sector, el cual presentaba constantes encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

Tras la lluvia registrada el día de ayer, se constató el adecuado funcionamiento de la obra, aún cuando los trabajos no han concluido en su totalidad.

La obra de captación de aguas pluviales se desarrolla en el cruce de las calles Apolo y Atlante, de la colonia Olimpia, con una inversión de 4 millones 650 mil 405.84 pesos.

El ingeniero Daniel Rodríguez, jefe de Supervisión de Obra, informó que, el proyecto inició en el mes de enero y actualmente se encuentra en su etapa final.

Indicó que, únicamente permanece pendiente la colocación de tapas de las bóvedas y la conexión de canaletas que permitirán conducir el agua acumulada hacia las cajas de captación, cumpliendo así con el objetivo de la obra.

“El día de ayer se presentaron lluvias y observamos que el agua llego a las bóvedas, cumpliendo con la función de manera adecuada. Nos sorprendió ya que la obra sigue en proceso, pero al no presentarse encharcamientos constatamos que el diseño del proyecto está funcionando” añadió.

Explicó que, la obra consta de cuatro bóvedas, dos de ellas equipadas con pozos de 15 metros de profundidad para captar el agua y evitar inundaciones en la zona. Las bóvedas cuentan con una capacidad de almacenamiento temporal de 100 mil litros, mientras el agua se filtra de manera al subsuelo.

Detalló que, la etapa final contempla de la conexión de las canaletas a la bóveda, trabajos de limpieza general y la colocación de malla para filtrar el agua y evitar el ingreso de desechos a los pozos.

Finalmente, agregó que, la obra tiene previsto concluir en las próximas semanas.

Por su parte, la señora Rocío Arellano, vecina del fraccionamiento Olimpia, agradeció a la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez por el apoyo brindado a los habitantes del sector, ya que, durante varios años gestionaron un proyecto de atención pluvial ante distintas dependencias, siendo la JMAS la única institución que les brindó una respuesta favorable.

“Esta obra representa un gran beneficio para la colonia, ya que durante muchos años se inundaba la zona”, comentó.

Con este tipo de acciones, la JMAS refrenda su compromiso de continuar con obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de las familias juarenses y brinden soluciones efectivas a las necesidades de la comunidad.