Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a Juan Eduardo B. R., sujeto que los agredió con disparos de arma de fuego cuando realizaban acciones contra el narcomenudeo en la colonia Valle del Marqués, en Ciudad Juárez.

Resguardado desde el interior de una vivienda ubicada en la calle Valle del Sade, atacó a los agentes investigadores tratando de impedir que llevaran a cabo una inspección policial en dicho lugar, generando que los oficiales repelieran el ataque, sin que resultaran personas lesionadas.

Contrarrestada la situación, los agentes aseguraron un arma de fuego tipo revólver, con cuatro cartuchos útiles, calibre .357 milímetros, 54 cartuchos útiles de los calibres .38 y .357 milímetros, así como 13 paquetes confeccionados con cinta adhesiva color café que contenían una hierba seca y olorosa con las características de la marihuana, con un peso de 6 kilos 220 gramos.

Además, un vehículo de la marca Hummer H3, color blanco, modelo 2006, un vehículo de la marca Chevrolet, línea Cobalt, de color rojo, y un vehículo de la marca Lincoln, línea Zephyr, de color perla, para su investigación.

El detenido de 36 años de edad y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, quien continuará con las investigaciones por el delito de homicidio en grado de tentativa.