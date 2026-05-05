Este lunes se dio a conocer en conferencia de prensa el medio maratón México Imparable Raíces de Aire, el cual se llevará a cabo en la región de las Barrancas del Cobre, municipio de Urique.



Más que una carrera pedestre, México Imparable es una plataforma que une el deporte con la cultura y el desarrollo social, generando oportunidades reales para atletas de pueblos originarios, brindándoles visibilidad y condiciones dignas para su crecimiento.



A través de cada carrera, también se promueve el turismo deportivo y se fortalece el orgullo por la riqueza cultural de México, dijo Mirna Beatriz de la Cruz, fundadora y directora del Proyecto México Imparable, quien estuvo acompañada de Lorena Ramírez, atleta rarámuri y embajadora deportiva de México en el mundo; de Orlando Gastélum, director de Turismo de Urique y el secretario del Ayuntamiento de Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.



Sobre ello, el secretario Ortiz Orpinel, destacó que uno de los factores que se busca en este tipo de eventos es quitar los estigmas de inseguridad, pues hay comunidades en nuestro estado, en la sierra Tarahumara, donde de manera continua existen este tipo de eventos, por eso invitamos a todos a participar en esta competencia, a todos los que gustan del deporte, que transforma la vida de las personas y que mejor que hacerlo en las barrancas del cobre.



El Medio Maratón México Imparable Raíces de Aire llega como el cuarto y último capítulo del serial nacional, teniendo como escenario las majestuosas Barrancas del Cobre en Urique, el 7 de junio próximo dijo De la Cruz.



Las distancias de la competencia serán de 21, 14 y 8 kilómetros; se espera una participación estimada de más 2,500 corredores a este evento con causa que busca dejar huella, impulsando no solo el rendimiento deportivo, sino también el reconocimiento de nuestras comunidades y tradiciones.



Para registrarse pueden entrar a mexicoimparablerai.boletopolis.com, los costos de inscripción son de 800 pesos para los 21K, 700 para la de 14K y 600 para los 8K; incluye playera oficial inspirada en la cultura rarámuri, número de corredor e hidratación y asistencia en ruta.



La medalla no forma parte del kit se conquista, es el símbolo final del recorrido, un reconocimiento al esfuerzo, la resistencia y la conexión lograda en cada kilómetro. Más que un objeto, representa lo que solo se obtiene al cruzar la meta.



Se contará con actividades previas a la carrera como la Expo Raíces y entrega de kits el día 6 de junio en un horario de 10:00 a 18:00 horas, un espacio donde la identidad, la tradición y el desarrollo local se encuentran para celebrar lo que nos hace únicos: nuestras raíces.



Más que recoger tu número, vivirás una muestra auténtica del territorio que estás por recorrer.



Cada stand representa una comunidad, cada producto cuenta una historia y cada encuentro fortalece la economía local, las culturas que estarán presentes son Otomí, Maya, Mexica, Mazahua, Amazona y representaciones de Oaxaca entre otras.



Este serial arrancó el pasado 14 de septiembre del 2025 con Raíces de Agua, Ruta Maya de Cross Country, en Chiapas; después el 7 de diciembre, Raíces de Fuego, Ruta Azteca de medio maratón en Ciudad de México; el capítulo 3, Raíces de Tierra, Ruta Mixteca en Oaxaca y cerrará con ésta próxima edición que rinde homenaje a la cultura rarámuri y a la conexión profunda entre el deporte, la naturaleza y las raíces ancestrales, ofreciendo una experiencia única donde el viento, la altura y los paisajes se convierten en protagonistas, dijo Mirna.



El propósito de este serial es impulsar el turismo deportivo, promover el desarrollo social y económico, generar oportunidades para atletas de pueblos originarios y fortalecer la identidad cultural y el orgullo nacional.



Además de ser un evento con causa, ya que la recaudación del maratón, será destinada al impulso y preparación de atletas indígenas.



La premiación será un reconocimiento a los ganadores por categoría en cada distancia (varonil y femenil), además de una premiación especial a atletas destacados de pueblos originarios.