Presenta PAN Chihuahua estrategia “Terremoto” y define ruta hacia 2027

Con las elecciones del 2027 tan cercanas, la dirigencia estatal y municipal del PAN notificó desde Ciudad Juárez sobre la movilización nacional del próximo 6 de junio, la coordinación de trabajos territoriales y los avances en la organización interna del partido.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una rueda de prensa los detalles de la activación nacional denominada “Terremoto”, encabezada por la presidenta del Comité Directivo Estatal del partido, Daniela Álvarez, acompañada del presidente del Comité Directivo Municipal de Ciudad Juárez, Ulises Pacheco y el secretario general estatal, Rafael Jaime. Durante el encuentro también abordaron diversos temas de la agenda política estatal y municipal.

Daniela Álvarez informó que el próximo sábado 6 de junio se llevará a cabo una movilización simultánea en todo el país, convocada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial y la cercanía con la ciudadanía a un año de la jornada electoral de 2027.

Por su parte, Ulises Pacheco detalló que en Ciudad Juárez la actividad se desarrollará en los nueve distritos locales mediante recorridos casa por casa y presencia en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

“Esta es una activación nacional que se realizará en los 300 distritos federales del país. En Ciudad Juárez estaremos desplegados en los nueve distritos locales visitando a las familias juarenses y fortaleciendo el contacto directo con la ciudadanía”, explicó.

El dirigente municipal señaló que la jornada iniciará a las 10:00 de la mañana con actividades simultáneas en distintos sectores de la ciudad y concluirá con una activación en el cruce de avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León.

Durante la conferencia, Daniela Álvarez destacó la importancia estratégica de Ciudad Juárez para Acción Nacional y reconoció el trabajo realizado por la dirigencia municipal en la construcción de una estructura territorial sólida rumbo al próximo proceso electoral.

Asimismo, la dirigente estatal abordó diversos temas de la coyuntura política nacional y estatal, reiterando el respaldo del PAN Chihuahua a la gobernadora Maru Campos ante lo que calificó como una campaña de persecución política impulsada desde el oficialismo federal.

En otro de los temas abordados, se informó sobre la reactivación de la mesa de diálogo con los perfiles interesados en participar en el proceso interno rumbo a la candidatura a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez para 2027.

Ulises Pacheco confirmó que continúan participando en este espacio Raúl García Ruiz, Austria Galindo, Juan Carlos Elizondo, Rosa Isela Molina y René Mendoza, quienes ratificaron su interés de seguir formando parte del proceso.

El dirigente municipal explicó que durante las próximas semanas se definirán los mecanismos y procedimientos que permitirán construir una ruta propia para Ciudad Juárez, atendiendo las características particulares del municipio y privilegiando la unidad interna del partido.

“Lo que nos queda claro es que somos un solo equipo y que trabajaremos juntos para construir la mejor alternativa para las y los juarenses”, expresó.

Los dirigentes panistas reiteraron que el trabajo de organización, participación ciudadana y fortalecimiento de estructuras continuará de manera permanente rumbo al proceso electoral de 2027.

Finalmente, Daniela Álvarez aseguró que las mediciones más recientes muestran una recuperación de Acción Nacional en la percepción ciudadana y destacó que el partido continuará fortaleciendo su estrategia territorial y de cercanía con la población en todo el estado.