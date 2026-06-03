Con el objetivo de prevenir afectaciones a la salud derivadas de las altas temperaturas, la Dirección de Salud exhortó a mantener una adecuada hidratación, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes realizan actividades al aire libre.

Personal de la dependencia recordó que el agua es un elemento esencial para el correcto funcionamiento del organismo, ya que ayuda a regular la temperatura corporal, mantiene la piel hidratada, favorece la digestión y contribuye al adecuado funcionamiento de órganos y articulaciones.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó la importancia de adoptar hábitos saludables relacionados con el consumo de agua.

Señaló que una ingesta insuficiente de líquidos puede provocar deshidratación, condición que suele manifestarse mediante síntomas como dolor de cabeza, mareos, cansancio, debilidad, boca seca y disminución del apetito.

Explicó que el cuerpo pierde agua de forma natural a través de la respiración, la sudoración y otros procesos fisiológicos, por lo que es necesario reponer esos líquidos diariamente para mantener un adecuado equilibrio.

Por ello, recomienda consumir entre dos y tres litros de agua al día, aunque esta cantidad puede variar de acuerdo con la edad, el nivel de actividad física y las condiciones climáticas.

Asimismo, reiteró la importancia de privilegiar el consumo de agua simple sobre bebidas azucaradas y mantenerse atento a cualquier signo de deshidratación, especialmente en los grupos más vulnerables.