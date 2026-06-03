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Catean vivienda en busca de una persona con reporte de ausente

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Como parte del seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se cumplimentó una orden cateo en un domicilio de la calle Abelardo Rodríguez, en de la colonia Buenos Aires, en Ciudad Juárez.

El cumplimiento de la orden judicial otorgada por un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se efectuó durante ayer martes y los trabajos continuaron este miércoles, con el objetivo de buscar evidencia o indicios que aporten a la localización de un masculino.

La intervención a cargo de Agentes del Ministerio Público, contó con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Grupo del Binomio K-9, así como personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

En cumplimiento al mandato judicial, se realizó una inspección al inmueble con la finalidad de poder localizar evidencias, material biológico, así como cualquier indicio que aporte a las indagatorias.

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