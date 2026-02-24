martes, febrero 24, 2026
Atienden Bomberos y Rescate 44 servicios en las últimas 24 horas

by Salvador Miranda
La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido de ayer lunes 23 a este martes 24 de febrero se brindaron 44 servicios de emergencia en la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, el Departamento de Bomberos atendió 32 servicios, mientras que el Departamento de Rescate Municipal intervino en 12 incidentes adicionales. Las autoridades señalaron que durante este lapso no se registraron hechos sobresalientes o de alto impacto.

En cuanto a la atención a personas en situación vulnerable, el albergue El Barreal reportó una ocupación de 52 personas, de las cuales 40 son masculinos y 12 femeninas.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y a reportar cualquier emergencia al número telefónico 9-1-1, a fin de garantizar una respuesta oportuna por parte de los cuerpos de auxilio.

