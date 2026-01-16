La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) presumió en redes sociales que pese a las bajas temperaturas y nevadas se mantiene el despliegue de elementos para inhibir el crimen organizado en la sierra Tarahumara, Chihuahua.

A través de redes, informó que los elementos pertenecen a la 42/a. Zona Militar y realizan operaciones la sierra, así como el municipio De Guadalupe y Calvo.

Compartió imágenes con el hashtag “guardianes de la soberanía”, en las que se muestra a los elementos uniformados recorriendo la zona a bordo de camiones blindados, patrullas y a pie cubiertos de nieve.

“La abnegación es el sacrificio del soldado mexicano por la Patria; es el cumplimiento del deber en cualquier hora, clima o terreno sin esperar recompensa alguna, solo la satisfacción del deber cumplido”, escribió la Defensa.