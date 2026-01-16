jueves, enero 15, 2026
Presume defensa despliegue en la nieve contra el crimen en la Sierra Tarahumara
Chihuahua

Presume defensa despliegue en la nieve contra el crimen en la Sierra Tarahumara

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) presumió en redes sociales que pese a las bajas temperaturas y nevadas se mantiene el despliegue de elementos para inhibir el crimen organizado en la sierra Tarahumara, Chihuahua.

A través de redes, informó que los elementos pertenecen a la 42/a. Zona Militar y realizan operaciones la sierra, así como el municipio De Guadalupe y Calvo.

Compartió imágenes con el hashtag “guardianes de la soberanía”, en las que se muestra a los elementos uniformados recorriendo la zona a bordo de camiones blindados, patrullas y a pie cubiertos de nieve.

“La abnegación es el sacrificio del soldado mexicano por la Patria; es el cumplimiento del deber en cualquier hora, clima o terreno sin esperar recompensa alguna, solo la satisfacción del deber cumplido”, escribió la Defensa.

