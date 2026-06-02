Carla Rivas fortalece gestiones tras escuchar inquietudes de habitantes de la UP.

La diputada del Distrito 16, Carla Rivas, convocó a una reunión a las familias de la colonia UP de la ciudad de Chihuahua, esto con la finalidad de dialogar sobre las principales necesidades del sector y dar el seguimiento oportuno a las diversas gestiones comunitarias para poder cumplir con su trabajo dentro las colonias.

A lo largo de la reunión, las familias expresaron que para seguir fortaleciendo la tranquilidad de los vecinos de la colonia, es importante seguir trabajando en sus principales inquietudes, tales como la vigilancia, la seguridad pública y la prevención del delito.

Durante el encuentro, las familias expusieron inquietudes relacionadas principalmente con temas de vigilancia, seguridad pública y prevención del delito, áreas que consideraron importantes para seguir fortaleciendo la tranquilidad de quienes habitan la colonia.

La legisladora escuchó de manera directa cada una de las peticiones, reiterando su compromiso de continuar trabajando de la mano con las autoridades correspondientes para gestionar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los vecinos.

“Estos espacios nos permiten mantener una comunicación cercana con las familias, conocer de primera mano sus necesidades y trabajar juntos para encontrar soluciones que beneficien a la comunidad”, expresó Carla Rivas.

Las vecinas agradecieron la disposición de la diputada para escucharlas, así como su constante presencia en las colonias y la atención que brinda a las necesidades de la ciudadanía, reconociendo su cercanía y compromiso con las familias del Distrito 16.