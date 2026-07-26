El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó en la capital del estado el Encuentro Estatal de Fundadores y Consejeros de Morena, donde reafirmó su compromiso con el Movimiento de la Cuarta Transformación y de trabajar por un mejor Chihuahua.

Durante su mensaje, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez agradeció el apoyo de militantes, simpatizantes, consejeros y fundadores Morena, así como reconocidos, liderazgos de la izquierda chihuahuense, que le brindan su respaldo para seguir construyendo un proyecto encaminado a consolidar la transformación en el estado y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El también consejero nacional de Morena resaltó la importancia de que más de 2 mil 27 años acumulados de militancia de morenistas comprometidos con rescatar a Chihuahua del abandono se encuentren representados en este gran encuentro.

El líder morenista manifestó que su trayectoria de más de 10 años impulsando la Cuarta Transformación ha sido extraordinaria, ya que ha logrado responder con hechos y resultados al movimiento desde las distintas responsabilidades que ha desempeñado dentro del partido.

“Quiero decirles que he puesto todo mi entusiasmo, todas las fuerzas, toda la pasión y con la inteligencia que tenga para cumplirle al movimiento”, enfatizó el líder morenista frente a liderazgos de la izquierda en la entidad.

Pérez Cuéllar señaló que, durante su recorrido por el estado, la ciudadanía le ha manifestado la necesidad de un verdadero cambio que termine con el abandono del gobierno estatal, situación que calificó como una gran falta de respeto para el pueblo chihuahuense.

Concluyó destacando que existe toda la determinación y la fuerza para lograr el cambio, porque Chihuahua vive un momento histórico para construir en unidad y responder con firmeza a la ciudadanía bajo los principios de la Cuarta Transformación.

Fundadores de Morena y liderazgos de izquierda respaldan a Cruz Pérez Cuéllar.

Por su parte, Javier Cuevas, fundador del partido guinda, dirigió un emotivo mensaje en el que destacó la trayectoria de Cruz Pérez Cuéllar como la mejor opción para encabezar la transformación en Chihuahua, además de reconocer la experiencia y el compromiso que ha demostrado desde su incorporación a Morena.

A su vez, Paty Mendoza, lideresa del partido desde sus inicios, coincidió en que la trayectoria, experiencia y determinación de Cruz Pérez Cuéllar lo convierten en la mejor opción para encabezar la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado, e instó a militantes y simpatizantes a respaldar este proyecto tanto en el proceso interno como en la etapa constitucional.

Por su parte, Sergio González Rojo, uno de los fundadores del partido guinda, manifestó la necesidad de defender a Morena del fraude y la simulación de las autoridades electorales.

Asimismo, resaltó la trayectoria de Cruz Pérez Cuéllar dentro del partido, al señalar que es un hombre de convicciones que habrá de contribuir a construir un mejor Chihuahua.

De la misma manera, la diputada Herminia Gómez, referente del morenismo chihuahuense, destacó que Morena representa la esperanza del pueblo de Chihuahua y que Cruz Pérez Cuéllar es el liderazgo que permitirá que la transformación llegue al estado grande.

Carlos Chávez Quevedo, otro de los fundadores del partido, resaltó también la trayectoria de varios años de Cruz Pérez Cuéllar dentro de Morena y lo exhortó a seguir trabajando por la transformación del estado y por el campo chihuahuense, que ha permanecido abandonado durante muchos años.

De esta manera, los fundadores refrendaron su compromiso de apoyar a Cruz Pérez Cuéllar para que la transformación llegue a Chihuahua.