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Crea CEDH nueva dirección para estrechar lazos con la sociedad civil

by Salvador Miranda
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Con el fin de fortalecer el diálogo y generar alianzas que permitan una mejor atención y soluciones a las problemáticas sociales, la Comisión Estatal de los Derechos humanos de Chihuahua (CEDH) creó la Dirección Ejecutiva de Agendas, Promoción, y Políticas Públicas de Derechos humanos.

En el evento protocolario, la presidenta de la CEDH, Ada Miriam Aguilera Mercado, explicó que la administración a su cargo reconoce el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, colectivas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía organizada, por lo que se realizó una reestructuración orgánica para incorporar esta nueva dirección con sede en Ciudad Juárez, con la cual se busca estrechar la colaboración y trabajo conjunto en la protección y garantía de los derechos humanos en el estado.

Así mismo, comentó que gracias a la ardua labor que la sociedad civil organizada realiza al visibilizar violaciones a derechos humanos, impulsar cambios legislativos y promover políticas públicas en favor de grupos vulnerables, ha sido posible la construcción de una sociedad más justa, democrática y respetuosa de la dignidad humana.

La presidenta de la Comisión agregó que con esta nueva área se robustecerá la capacidad de diálogo y se unirán esfuerzos para contribuir al diseño y seguimiento de agendas ciudadanas y políticas públicas, con enfoque de derechos humanos.

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El titular de dicha dirección, Abdiel Yair Hernández Ortiz, refrendó su compromiso de trabajar de forma conjunta y permanente, para dar la debida atención y lograr incidir de manera positiva en las causas y temas que más demanda la sociedad chihuahuense.

Esta nueva área está integrada por la Unidad de agenda ciudadana y vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, además contempla la creación progresiva del Departamento de incidencia normativa y análisis estratégico, la Unidad de políticas públicas y seguimiento institucional y la Unidad de formación especializada y transversalización institucional.

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