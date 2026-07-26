Con la participación de alrededor de mil 600 corredores, este domingo se llevó a cabo con éxito la séptima etapa del Circuito Atlético Pedestre (CAP) 2026, correspondiente a la segunda edición de la “Carrera por la Seguridad”, en las instalaciones del Parque Extremo.

Los participantes compitieron en las distancias de tres y 10 kilómetros, en una jornada deportiva que reunió a corredores de distintas edades.

En la categoría de 10 kilómetros, dentro de la rama varonil, Héctor Ronny Sánchez se proclamó ganador al detener el cronómetro en 33 minutos con 12 segundos. El segundo lugar fue para Heron Cortez, con un tiempo de 33:22; Moisés Reyes ocupó la tercera posición, con 34:07.

En la rama femenil, el primer lugar correspondió a Mayra Alba Yebra, quien completó el recorrido en 41 minutos con 47 segundos. Guadalupe Cortes se ubicó en la segunda posición, con un tiempo de 43:58, y Ana Reyes obtuvo el tercer lugar, con 45:22.

Con esta competencia, el Circuito Atlético Pedestre 2026 continúa con su calendario de actividades, promoviendo la práctica deportiva y la activación física entre la comunidad fronteriza.