El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a aprovechar la próxima jornada de Tesorería Móvil, que se llevará a cabo el viernes 20 de junio en el Centro Comunitario de Ampliación Fronteriza, ubicado en la colonia Juanita Luna.

La unidad estará instalada de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el cruce de las calles Guillermo Ortiz Collazo 8403 y Francisco Escárcega Cisneros, donde personal de la Tesorería dará atención directa a las y los contribuyentes.

Durante la jornada se ofrecerán servicios relacionados con el impuesto predial, incluyendo descuentos en recargos por rezago, opciones de pago diferido y descuentos en infracciones de vialidad, con el objetivo de facilitar la realización de trámites cerca de los hogares de las familias juarenses y en fin de semana para que sea aprovechado por la comunidad laboral.

Durante la jornada realizada el pasado 6 de junio en el fraccionamiento Riberas del Bravo atendieron a 360 ciudadanos, quienes efectuaron diversos trámites y pagos a través de la unidad itinerante, logrando una percepción de 1 millón 537,049 pesos.