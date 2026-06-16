La Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) recibió las constancias de reacreditación de tres de sus programas educativos: Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Letras Hispanoamericanas y Licenciatura en Lengua Inglesa, otorgadas por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades A.C. (COAPEHUM), como reconocimiento al compromiso permanente con la calidad académica y la mejora continua.

Durante la ceremonia, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó que estos resultados son reflejo del trabajo constante de las y los docentes, así como del compromiso institucional para mantener programas educativos de alto nivel. Señaló que la calidad educativa es una labor que requiere renovación permanente, evaluación y esfuerzo colectivo en favor de la esencia académica de la UACH.

Por su parte, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Dr. Javier H. Contreras Orozco, destacó que la reacreditación de estos tres programas educativos representa el resultado del trabajo de las academias, coordinadores e integrantes de la comunidad universitaria que participaron en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el organismo acreditador.

Explicó que este proceso refleja la calidad de la planta docente, la pertinencia de los programas académicos y el compromiso de la Facultad por fortalecer sus procesos educativos mediante la evaluación constante, la reflexión crítica y la identificación de fortalezas y áreas de oportunidad.

La secretaria general del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, Dra. Ana María de la O Castellanos Pinzón, reconoció la participación histórica de la UACH en el fortalecimiento del organismo, al señalar que fue una de las primeras instituciones en integrarse a la conformación del COAPEHUM.

Destacó que, a lo largo de 20 años, el consejo ha evolucionado mediante la actualización de sus procesos, la vinculación con instituciones y el trabajo colaborativo de evaluadores, docentes e instituciones de educación superior que forman parte de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades.

Cabe resaltar que es la segunda ocasión en la que la FFyL logra la reacreditación de sus programas bajo estándares nacionales de evaluación, la cual cuenta con vigencia de diciembre de 2025 a diciembre de 2030. Representa un reto permanente para la Facultad de Filosofía y Letras, al impulsar la renovación de modelos educativos y el fortalecimiento continuo de la calidad académica en sus licenciaturas.