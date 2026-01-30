Primera generación de médicos de la UACH impulsará sistema de salud en Juárez, asegura su rector

La primera generación de egresados de la Licenciatura en Medicina del campus Ciudad Juárez de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) jugará un papel clave en el fortalecimiento del sistema de salud de la frontera, afirmó el rector de la UACH, Luis Alfonso Rivera.

Durante su intervención, Rivera destacó la importancia de este nuevo grupo de profesionales, subrayando que en el pasado se mencionaba que la falta de médicos era una de las principales razones de la carencia de hospitales en la región, generando un círculo vicioso. Sin embargo, con la formación de estos nuevos médicos, se espera que la situación empiece a cambiar de manera significativa.

“El objetivo de la UACH es que, en un futuro cercano, nuestros hijos y padres sean atendidos por médicos formados en este campus juarense. Sería un honor y un orgullo para nosotros que eso suceda”, expresó el rector, visibilizando el impacto positivo que los egresados tendrán en la comunidad.

Además, el rector anunció que la construcción de un laboratorio especializado para la licenciatura en Medicina estará concluida en el mes de agosto, lo que permitirá una mayor capacitación para los estudiantes de la región.

En cuanto a las oportunidades clínicas para los estudiantes, Rivera informó que los alumnos avanzados de la carrera ya están realizando prácticas en diversos hospitales de la ciudad de Chihuahua, lo que les permite obtener experiencia en el ámbito profesional.

El rector también mencionó que la UACH estrechará la colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), institución que actualmente provee de médicos a la región. Esta colaboración interinstitucional fortalecerá el flujo de profesionales de la salud y ayudará a atender la creciente demanda médica en la frontera.