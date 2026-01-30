Facultad de Ciencias Políticas y Sociales lanzará doctorado con enfoque fronterizo

El nuevo doctorado que impartirá la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) estará enfocado en el análisis y solución de los problemas que enfrenta la región fronteriza, informó Mario Duarte, director de esta unidad académica en Ciudad Juárez.

El directivo explicó que el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales formará investigadores con un perfil especializado en la realidad social, política y económica de la frontera, así como en las dinámicas propias de regiones donde convergen dos nacionalidades, como es el caso de Ciudad Juárez–El Paso.

Duarte señaló que los estudiantes del posgrado mantendrán una vinculación directa con diversos sectores de la sociedad fronteriza, lo que permitirá que sus investigaciones y propuestas se basen en experiencia de campo y problemáticas reales, y no únicamente en el análisis teórico.

“El objetivo es que los investigadores puedan aterrizar soluciones viables y aplicables a los retos específicos de esta región”, destacó.

Finalmente, el director recordó que, a lo largo de sus 56 años de historia, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha formado profesionistas a nivel licenciatura, maestría y diplomados; sin embargo, a partir de 2026 iniciará la primera generación de este doctorado, considerado un posgrado de alto nivel que fortalecerá la investigación académica en la frontera.