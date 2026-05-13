A fin de mejorar los espacios públicos, entre ellos los que honran a personajes destacados del periodismo, la Dirección General de Obras Públicas trabaja en la rehabilitación de la Plaza del Periodista, ubicada en la calle Constitución y avenida Insurgentes, en la Zona Centro de la ciudad.



Daniel González García, titular de la dependencia, informó que los trabajos presentan un avance del 45%; actualmente se trabaja en la elaboración de muros de block, el levantamiento de columnas de acero, así como la rehabilitación del monumento en donde se encuentran colocadas las placas con los nombres de periodistas.



El funcionario destacó que para esta obra se proyecta la construcción de un edificio de un piso, el reacomodo del monumento El Papelerito y del memorial de las placas, así como la edificación de un obelisco, además del mantenimiento al sistema de alumbrado público y limpieza general de la plaza.



Para este proyecto mencionó que serán destinados 6 millones 714 mil 632 pesos; recursos que se aplican como parte del programa del Presupuesto Participativo.



González García comentó que estas acciones también tienen el objetivo de embellecer la imagen urbana, sobre todo en áreas que han sido emblemáticas para la historia de la ciudad.