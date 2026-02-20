Descubren en el desierto del Sahara un impresionante dinosaurio de 13 metros con una llamativa cresta de colores

Un equipo internacional de paleontólogos reveló el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio en el desierto del Sahara, un ejemplar de aproximadamente 13 metros de longitud cuya principal característica es una cresta ornamentada con posibles tonalidades llamativas. El descubrimiento ha sido calificado como uno de los más sorprendentes de los últimos años debido a su excelente estado de conservación y a las pistas que aporta sobre la diversidad de especies que habitaron África hace más de 90 millones de años.

Los restos fueron encontrados en una zona remota del norte del continente, donde los investigadores han identificado un ecosistema prehistórico mucho más complejo de lo que se pensaba. El dinosaurio, cuyo nombre científico será anunciado en los próximos meses, pertenece a un grupo de grandes depredadores que dominaban la región durante el Cretácico.

Los especialistas explicaron que la cresta, formada por hueso y posiblemente recubierta de queratina, pudo haber tenido funciones relacionadas con la comunicación visual, la exhibición durante el cortejo o el reconocimiento entre individuos de la misma especie. Los análisis preliminares señalan que la estructura presentaba variaciones cromáticas, un rasgo poco común en los fósiles de este tipo.

El fósil se encontraba rodeado de sedimentos que permitieron conservar parte de la anatomía con notable detalle. Esto permitirá avanzar en el estudio de la fisiología, la dinámica social y el entorno en el que vivió el animal. Los investigadores aseguran que este hallazgo abre nuevas líneas de investigación sobre la fauna que habitó la zona antes de que el Sahara se convirtiera en un vasto desierto.

El equipo científico continuará trabajando en el sitio durante los próximos meses, pues se sospecha que podrían encontrarse más restos que ayuden a reconstruir el ecosistema prehistórico de la región.

El Spinosaurus mirabilis será uno de los dinosaurios más destacados en una serie que incluirá otros carnívoros grandes como el Carcharodontosaurus, una docena de nuevos saurópodos, un pequeño carnívoro excavador, un cocodrilo sin armadura, un pez gigante y otras nuevas especies.

