Estudiante de 16 años provoca tragedia en un colegio de Turquía, van cuatro muertos y veinte heridos

Un tiroteo dentro del colegio Ayser Çalik, ubicado en la ciudad de Kahramanmaraş, dejó como saldo cuatro personas fallecidas y veinte heridas, luego de que un alumno de 16 años ingresara armado al plantel y abriera fuego contra estudiantes y personal docente.

De acuerdo con el gobernador provincial, Mükerrem Ünlüer, entre las víctimas mortales se encuentran un maestro y tres alumnos de quinto grado, de entre 10 y 11 años. El agresor, identificado como estudiante del mismo centro educativo, murió en el lugar; las autoridades investigan si se trató de un suicidio o si fue neutralizado durante la respuesta al ataque.

Las primeras indagatorias señalan que el joven llevaba cinco armas de fuego y varios cargadores en su mochila. Estos artefactos pertenecían a su padre, un exagente policial que fue detenido para apoyar en la investigación.

Testimonios recabados por las autoridades indican que el atacante entró a por lo menos dos salones y disparó de manera indiscriminada, lo que generó escenas de pánico y caos mientras alumnos y trabajadores intentaban resguardarse.

El gobierno turco movilizó a los titulares de Interior, Educación y Salud para atender la situación y supervisar las pesquisas. Fiscales especializados también fueron asignados para esclarecer las causas del ataque.

El hecho ocurre apenas un día después de otro tiroteo en la provincia de Şanlıurfa, donde un exalumno hirió a 16 personas antes de quitarse la vida. Ambos casos han reavivado la preocupación nacional sobre la seguridad en centros educativos y el acceso a armas de fuego en el país.