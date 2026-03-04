Liliana Medina Mota diputada integrante del Grupo Parlamentario de morena llevó ante el Congreso el exhorto al Ejecutivo Estatal a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento y el organismo operador en la frontera para que a los habitantes de las colonias llamadas “Los Kilómetros en Ciudad Juárez” y se les garantice su derecho humano al agua potable, drenaje y alcantarillado en el ejercicio fiscal 2026.

La diputada por el distrito 02 con cabecera en Juárez y donde se localizan los centros poblacionales de “Los Kilómetros” situados al sur poniente de Ciudad Juárez; habló de las familias que hoy habitan en un territorio olvidado, sin presencia de agua potable, drenaje, alcantarillado y de otros servicios básicos.

‘Cerca de 750 mil personas habitan en las zonas de mayor vulnerabilidad de Ciudad Juárez, las cuales abarcan aproximadamente 600 colonias, incluyendo el sur poniente, dónde se ubican “Los Kilómetros”; aproximadamente 900 colonias viven en situaciones de pobreza o pobreza extrema, con una población estimada de 626 mil 325 habitantes en estas zonas’, alertó la legisladora Medina Mota.

Tras el informe de la titular del Ejecutivo Estatal se anunció la inversión que ha hecho el Gobierno Estatal en materia de agua potable, drenaje y alcantarillado, y la recién nombrada diputada por morena cuestionó ‘¿Los habitantes de “Los Kilómetros”, no merecen dignificar su vida, y tener acceso al derecho al agua potable, drenaje y alcantarillado? ¿Por qué siguen en el olvido, si por décadas han pedido ser escuchados? ¿Cuándo se visualizará este sector de la población? ¿Cuándo se retomará el proyecto del ejecutivo estatal, que pretendía dotar de agua potable entubada a “Los Kilómetros”?

‘Los Kilómetros’ es una Zona de Atención Prioritaria (ZAP por sus siglas), lo que significa que existen graves carencias económicas, de infraestructura y equipamiento urbano, algo que por décadas los colonos han solicitado, la intervención del gobierno para atender el problema de la falta de agua potable. Por ello el exhorto al ejecutivo estatal, a que visibilice esa comunidad como una zona de alta prioridad para el desarrollo social y la inversión en infraestructura con proyectos de inversión en 2026.

Dicho exhorto se dirige también a la Junta Central de Agua a que informe al Congreso sobre las acciones, programas y proyectos para atender el acceso al agua potable, alcantarillado y saneamiento en la colonia “Los Kilómetros” de Ciudad Juárez.