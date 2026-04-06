Protestas en Veracruz, piden acciones inmediatas tras derrame de hidrocarburo

Diversos colectivos ambientales, pescadores y habitantes de la zona costera de Veracruz salieron a las calles este domingo para exigir una respuesta integral ante el derrame de hidrocarburo que desde principios de marzo afecta al Golfo de México. Con movilizaciones en la ciudad de Veracruz y en el municipio de Pajapan, los participantes pidieron transparencia, atención inmediata y la reparación de los daños provocados en el mar y las lagunas de la región.

Las protestas, realizadas bajo consignas como “No fueron gotitas” y “El mar se ama y se defiende”, congregaron a decenas de personas que recorrieron bulevares y zonas turísticas portando pancartas y denunciando la falta de información clara por parte de las autoridades. Los manifestantes señalaron que el impacto del derrame no solo es ambiental, sino que ya afecta directamente la economía local, en especial a quienes dependen de la pesca y el turismo.

En Pajapan, una de las comunidades más perjudicadas desde que se detectaron las primeras manchas de hidrocarburo, habitantes marcharon desde la cabecera municipal hasta la zona de Playa Linda. Ahí exigieron la limpieza total del litoral, monitoreo constante de la zona afectada y apoyos económicos para las familias que han visto disminuir su sustento.

Los asistentes también pidieron que se investigue el origen del derrame, se determinen responsabilidades y se sancione a quienes hayan ocasionado el daño ambiental. Aseguran que la respuesta gubernamental ha sido lenta y que, a más de un mes del incidente, persisten los efectos en ecosistemas y actividades productivas.

Las movilizaciones se suman al creciente reclamo social que exige acciones concretas para enfrentar la emergencia ambiental y evitar que episodios como este vuelvan a repetirse.