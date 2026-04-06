lunes, abril 6, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Protestas en Veracruz, piden acciones inmediatas tras derrame de hidrocarburo
Tendencia

Protestas en Veracruz, piden acciones inmediatas tras derrame de hidrocarburo

by EdiciónJuárez
written by EdiciónJuárez 0 comments

Diversos colectivos ambientales, pescadores y habitantes de la zona costera de Veracruz salieron a las calles este domingo para exigir una respuesta integral ante el derrame de hidrocarburo que desde principios de marzo afecta al Golfo de México. Con movilizaciones en la ciudad de Veracruz y en el municipio de Pajapan, los participantes pidieron transparencia, atención inmediata y la reparación de los daños provocados en el mar y las lagunas de la región.

Las protestas, realizadas bajo consignas como “No fueron gotitas” y “El mar se ama y se defiende”, congregaron a decenas de personas que recorrieron bulevares y zonas turísticas portando pancartas y denunciando la falta de información clara por parte de las autoridades. Los manifestantes señalaron que el impacto del derrame no solo es ambiental, sino que ya afecta directamente la economía local, en especial a quienes dependen de la pesca y el turismo.

En Pajapan, una de las comunidades más perjudicadas desde que se detectaron las primeras manchas de hidrocarburo, habitantes marcharon desde la cabecera municipal hasta la zona de Playa Linda. Ahí exigieron la limpieza total del litoral, monitoreo constante de la zona afectada y apoyos económicos para las familias que han visto disminuir su sustento.

Los asistentes también pidieron que se investigue el origen del derrame, se determinen responsabilidades y se sancione a quienes hayan ocasionado el daño ambiental. Aseguran que la respuesta gubernamental ha sido lenta y que, a más de un mes del incidente, persisten los efectos en ecosistemas y actividades productivas.

banner

Las movilizaciones se suman al creciente reclamo social que exige acciones concretas para enfrentar la emergencia ambiental y evitar que episodios como este vuelvan a repetirse.

You Might Also Like

You may also like

Tábata Jalil provoca revuelo al confundir patrocinador durante transmisión en vivo

A 20 años del éxito original, llega el primer vistazo a El...

Fátima Bosch desmiente rumores de romance con el hijo de Luis Miguel...

Advierte EU a Irán que le espera un “infierno” si el estrecho...

Investiga Salud muerte de cinco personas en clínica de Sonora por suero...

Estas carreteras podrían ser cerradas mañana 6 de abril por paro de...