El COI establece que únicamente mujeres biológicas competirán en categorías femeninas desde 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves una nueva política de elegibilidad que redefine quiénes podrán competir en las disciplinas femeninas de los Juegos Olímpicos. Según la normativa aprobada por el Ejecutivo del organismo, únicamente mujeres biológicas podrán participar en pruebas femeninas, medida que entrará en vigor en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La decisión, respaldada por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, busca “proteger la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”, basándose en evidencia científica que indica que el desarrollo sexual masculino otorga ventajas físicas relevantes en deportes de fuerza, potencia y resistencia.

La elegibilidad se determinará mediante una prueba genética que detecta el gen SRY, un marcador presente únicamente en hombres biológicos. Quienes den negativo en esta prueba serán considerados elegibles para competir en categoría femenina.

Con esta nueva política, las personas transgénero que hayan sido asignadas hombres al nacer y otras con diferencias en el desarrollo sexual que impliquen ventaja física quedarán automáticamente excluidas de las pruebas femeninas de los Juegos Olímpicos. Las únicas excepciones contempladas son casos raros, como el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, donde no existen ventajas atribuibles a la testosterona.

El COI aseguró que la prueba del gen SRY es menos intrusiva que otros métodos y que solo será necesaria una vez en la vida de la atleta.