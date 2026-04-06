A 20 años del éxito original, llega el primer vistazo a El Diablo Viste a la Moda 2

La esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda tomó por sorpresa a los fanáticos luego de que se revelara su primer tráiler oficial, mostrando el regreso de una de las historias más influyentes dentro del cine inspirado en la industria de la moda. El avance, difundido esta semana, confirma la participación del elenco original encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes retoman sus personajes dos décadas después del estreno de la cinta de 2006.

En las imágenes presentadas se aprecia a Andy Sachs volver al mundo editorial tras años de ausencia, reencontrándose con Miranda Priestly en las oficinas de la revista Runway. También aparece Emily Charlton, ahora convertida en una figura de peso en el sector, lo que anticipa nuevos roces profesionales y dinámicas de poder renovadas.

El tráiler incluye además a varios nombres que se suman a la franquicia, entre ellos Kenneth Branagh, Simone Ashley y Lucy Liu.

Esta nueva entrega profundizará en los cambios que ha vivido la industria de la moda y de los medios en la última década, especialmente ante el auge de plataformas digitales y la transformación de las revistas impresas. La historia plantea cómo Miranda enfrenta la presión por mantener su legado mientras nuevas figuras y formatos amenazan su posición.

La película tiene previsto su estreno mundial el 1 de mayo de 2026 y, desde la publicación del tráiler, ha acumulado miles de reacciones en redes sociales, reforzando el entusiasmo por ver cómo evolucionan personajes que marcaron a toda una generación.