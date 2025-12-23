La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), dio a conocer que a partir de este 22 de diciembre estarán disponibles los resultados de los exámenes de admisión para quienes se interesan en ingresar a la institución a cursar algunas de sus carreras.

La Institución informó que a partir de las 16:00 horas, estarán disponibles dichos resultados en la página oficial de la Universidad.

Recomendó explorar la página de manera cuidadosa e ir siguiendo las instrucciones para conocer mas a detalle los resultados.