La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, finaliza el año con un sólido respaldo ciudadano que trasciende fronteras.

De acuerdo con las recientes mediciones internacionales de aprobación gubernamental, la mandataria mexicana se ha posicionado dentro del Top 10 de líderes mejor evaluados a nivel global, un hito que refleja la estabilidad política del país y la aceptación de sus políticas públicas en este primer tramo de su gestión.

En la comparativa de liderazgo mundial, la presidenta Sheinbaum comparte espacio con figuras de potencias económicas y políticas de diversos continentes.

El ranking actual sitúa en los primeros puestos a Narendra Modi, primer ministro de la India, con un 71 por ciento de aprobación; seguido por Sanae Takaichi de Japón con 61 por ciento, y Lee Jae-myung de Corea del Sur con 56 por ciento.

Otros mandatarios que figuran en la lista de alta aprobación incluyen a Mark Carney de Canadá, con un 48 por ciento, y Anthony Albanese de Australia con un 47 por ciento. La inclusión de Sheinbaum en este selecto grupo destaca el peso geopolítico de México y la resonancia de su agenda social en el escenario internacional.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo Federal manifestó su profundo agradecimiento ante los resultados que reflejan el sentir de la población. Para Sheinbaum, este posicionamiento internacional es un derivado directo del respaldo interno y la confianza en la continuidad de la Cuarta Transformación.

“Yo estoy muy satisfecha, muy contenta y muy agradecida sobre todo por el apoyo de la gente, es algo extraordinario”, expresó la Presidenta desde el Salón Tesorería, reafirmando que el motor de su administración sigue siendo el bienestar de los ciudadanos.

