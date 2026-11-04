El Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) conmemoró 35 años de trayectoria este martes 3 de noviembre, en una ceremonia en la que autoridades universitarias develaron una placa conmemorativa para recordar la trayectoria de un inmueble que ha acompañado la vida cultural y científica de la frontera.

Inaugurado en noviembre de 1991 como Centro de Convenciones Universitario, durante la rectoría del Mtro. Wilfrido Campbell Saavedra, el inmueble se convirtió en un espacio para la difusión de las expresiones artísticas, culturales y científicas de la UACJ, así como para el encuentro entre la comunidad universitaria y la ciudadanía.

El rector de la UACJ, Daniel Alberto Constandse Cortez, encabezó la ceremonia, en la que destacó la importancia de mantener este espacio abierto a la comunidad y continuar impulsando su crecimiento.

“Estas paredes que, imagínense ustedes, la cantidad de eventos que habrán visto, saquen números: en 35 años se traducen en mil 820 semanas de eventos culturales, de eventos científicos; reconocer a todas las personas que han pasado por estos espacios. Sigamos aprovechando al máximo este lugar. Nos toca en algún momento de la vida universitaria pasar por estos espacios, alimentarlos; nos toca el compromiso de seguir creciendo, pues esto perdura para siempre”.

Por su parte, el maestro Alejandro Castillo González, director general de Difusión Cultural y Divulgación Científica, destacó la evolución del inmueble y su impacto en la vida cultural de Ciudad Juárez.

“A lo largo de su historia, este inmueble ha evolucionado a la par de nuestra Universidad. Hoy no solo celebramos la excelente funcionalidad, calidad y actualización técnica de sus instalaciones, sino un impacto invaluable en nuestra sociedad. Este centro cultural es un testigo histórico indiscutible en la vibrante vida social, cultural y científica de Ciudad Juárez. Larga vida al Centro Cultural Universitario”.

En el presídium acompañaron al Rector, el maestro Adolfo Lozano Moreno, jefe de función del Centro Cultural Universitario; el maestro Alejandro Castillo González, director general de Difusión Cultural y Divulgación Científica; la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica, y el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general.

La celebración reunió también a exrectores, directores de instituto, estudiantes, extrabajadores y personal administrativo, quienes han mantenido vínculos con el recinto a lo largo de su historia.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de un reconocimiento especial al maestro Adolfo Lozano, en agradecimiento a su trabajo y contribución a la trayectoria del recinto.

Después de la ceremonia protocolaria y la fotografía oficial, la celebración continuó con la charla «El origen de una historia: voces fundadoras del Centro Cultural Universitario», un encuentro con personas que participaron en los primeros años del recinto y que compartieron parte de las experiencias que han marcado su desarrollo.

Invitamos a la comunidad a formar parte de este aniversario; en el siguiente enlace se encuentra la programación de mesas de diálogo, exposiciones, música, testimonios, encuentros y momentos para celebrar juntos los 35 años del Centro Cultural Universitario: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1464885415737168&id=100066471709658&mibextid=wwXIfr&rdid=ljuwOEDAIh35XvO8