Durante la semana del 1 al 7 de diciembre, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 306 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.



Dichas acciones dieron como resultado un total de 19 clausuras, de las cuales dos fueron en Chihuahua, una en Meoqui y dieciséis en Ciudad Juárez.



El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:



Chihuahua:

Tienda de abarrotes “Extra Hochimin”, por violación de giro

Restaurante bar “The Normal”, por operar fuera de horario y riña en el establecimiento

Meoqui: