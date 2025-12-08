57
Durante la semana del 1 al 7 de diciembre, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 306 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Las clausuras fueron las siguientes:
Dichas acciones dieron como resultado un total de 19 clausuras, de las cuales dos fueron en Chihuahua, una en Meoqui y dieciséis en Ciudad Juárez.
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.
Chihuahua:
- Tienda de abarrotes “Extra Hochimin”, por violación de giro
- Restaurante bar “The Normal”, por operar fuera de horario y riña en el establecimiento
Meoqui:
- Tienda de abarrotes “El Pozo”, por violación de giro
Juárez:
- Tienda de abarrotes “Modelorama 82”, por violación de giro
- Salón de eventos “Jardín de Eventos Adilum”, por operar sin permiso
- Salón de eventos “Terraza y Jardí D´Cano”, por operar sin permiso
- Bar “Amores”, por operar fuera de horario
- Tienda de abarrotes “Súper Six Oasis”, por permiso provisional vencido
- Tienda de abarrotes “Six La Escondida”, por violación de giro
- Salón de eventos “Tulum Jardín de Eventos”, por operar sin permiso
- Salón de eventos “Terraza Malov”, por operar sin permiso
- Establecimiento sin denominación por operar sin permiso
- Tienda de abarrotes “Modelorama 132”, por violación de giro
- Salón de eventos “Terraza la Cantera”, por operar sin permiso
- Desert Pádel Club, por operar sin permiso
- Salón de eventos “Tuscani Jardín Terraza”, por operar sin permiso
- Cantina “Terraza Sendero”, por operar sin permiso
- Salón de eventos “Jardín del Solar”, por operar sin permiso
- Restaurante bar “Totos”, por operar fuera de horario