En el marco de los 70 años de la Universidad Autónoma de Chihuahua y como cierre de las jornadas que se han desprendido por esta festividad, por parte de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural, se llevó a cabo la presentación del libro “Quinta Gameros: Crisol de Luz”.

A través de sus 208 páginas y 6 apartados, este documento, vestido con la fotografía y textos de Héctor Jaramillo, así como de Débora Fossas y Gastón Fourzán y editado por Gisela Franco Deándar, comprende a esta joya arquitectónica como epicentro de arte y cultura de la ciudad y del estado de Chihuahua, bajo resguardo de la máxima casa de estudios.

En su mensaje, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó que la grandeza de este escenario, supera a lo local, ya que es reconocido a nivel nacional e incluso, se ha convertido en un destino obligatorio para todos aquellos visitantes de la universidad, lo que proyecta a la Quinta Gameros a ojos internacionales.

En este sentido, añadió que esta edificación es el máximo escenario universitario, así como la carta de presentación de la UACH, ya que incluso el vino que elabora la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, lo hace bajo el emblema de este sitio y ahora se complementa con un libro que documenta su valor.

La directora de Extensión y Difusión Cultural, Dra. Ruth del Carmen Grajeda González, indicó que este es más que un monumento artístico, pues es un recordatorio permanente de que la cultura y el conocimiento son los pilares que sostienen a las generaciones. “Es un espacio que respira historia, sus muros han sido testigos de transformaciones sociales, de permanencia, de lucha, de constancia”, señaló.

Por su parte, quienes intervinieron en la creación del libro, Héctor Jaramillo y Gisela Franco Deándar, sostuvieron un conversatorio en el que profundizaron en el contenido y el significado de sus elementos, desde su historia, hasta el valor actual, que se convierte en una síntesis de lo que la Quinta Gameros representa.

Cabe mencionar que este impreso cuenta con el libro antecedente “Quinta Gameros. Esplendor de un siglo”, primera publicación de gran formato sobre la historia de la Quinta, realizada en 2008 por la UACH, y galardonado con el Premio Nacional Antonio García Cubas INAH 2009.