El Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, y la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos, Mtra. Alicia Márquez Sauzameda, participaron hoy miércoles 2 de septiembre en el podcast “Periodismo y Poder”, conducido por Sujey López Monje y Karla Chairez Arce, catedráticas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

En su intervención expusieron las ocho modalidades en las que se agruparon los diversos modus operandi de los infractores para cometer fraudes, a través de plataformas sociodigitales, como parte de la campaña “Detente, Verifica y Protégete”.

La estrategia es impulsada por la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) en coordinación con la UACH, con el objetivo de brindar información a la ciudadanía para evitar víctima de estos delitos.

En el programa, el Fiscal Araiza y la coordinadora Márquez describieron que, para investigar y judicializar estos delitos, se agruparon en ocho distintas modalidades, que son las siguientes:

Fraude financiero y bancario: engañan a la víctima mediante supuestas llamadas, mensajes, aplicaciones o páginas falsas, para obtener un depósito.

Ofertas fraudulentas en redes sociales y Marketplace: ofrecen productos o servicios, piden transferencias, pero no los entregan o realizan; bloquean al comprador y eliminan la publicación.

Paquetería, auxilio y suplantación: utiliza situaciones de urgencia o engaño emocional para presionar a la víctima, argumentando que existe un paquete retenido, una emergencia, o un problema.

Inversión y recuperación falsa: consiste en ofrecer falsas oportunidades de inversión, trading, criptomonedas, rendimientos elevados o supuesta recuperación de dinero perdido, para lo que piden depósito.

Compromiso de cuentas y medios digitales: una vez vulnerada la cuenta la usan para suplantar la identidad y solicitar dinero a sus contactos.

Renta, hospedaje y apartados apócrifos: cuando ofrecen en renta/venta un inmueble y piden un depósito para apartarlo, pero ni siquiera son los propietarios.

Empleo y trámites apócrifos: se basa en ofertas para las que piden anticipos o documentos de identificación personal.

Fraude sentimental o internacional: crea un vínculo afectivo para solicitar dinero bajo pretextos de emergencias.

A través de este espacio de difusión, los funcionarios de la Fiscalía hicieron un llamado a la ciudadanía a detenerse y verificar la información que están consumiendo, antes de realizar algún pago, o proporcionar información personal.