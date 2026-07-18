sábado, julio 18, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Realizan rastreo e inspección con dron en localidades de Madera para buscar a personas desaparecidas
Portada

Realizan rastreo e inspección con dron en localidades de Madera para buscar a personas desaparecidas

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Como parte del seguimiento a las carpetas de investigación de personas desaparecidas, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, realizó un rastreo pedestre y con la utilización de un dron, en las localidades La Norteña y La Lazada, en el municipio de Madera.

En los trabajos se contó con la participación de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Guardia Nacional, un perito especializado, así como personal del destacamento en El Largo Maderal, municipio de Madera.

El despliegue a cargo de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas, Ausentes y/o Privadas de la libertad, se llevó a cabo desde temprana hora del pasado miércoles 15 de julio.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.

banner
You Might Also Like

You may also like

Localizan sanos y salvos a miembros de dos familias víctimas de secuestro...

Trasladan Punto Limpio a tu Colonia a Riberas del Bravo

Brinda Aquiles Serdán paseos para estas vacaciones

Extienden convocatoria del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación

Reportan hallazgo de 10 cuerpos en tres municipios de Zacatecas

Prevén continúen las lluvias para este sábado