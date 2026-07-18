Como parte del seguimiento a las carpetas de investigación de personas desaparecidas, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, realizó un rastreo pedestre y con la utilización de un dron, en las localidades La Norteña y La Lazada, en el municipio de Madera.

En los trabajos se contó con la participación de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Guardia Nacional, un perito especializado, así como personal del destacamento en El Largo Maderal, municipio de Madera.

El despliegue a cargo de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas, Ausentes y/o Privadas de la libertad, se llevó a cabo desde temprana hora del pasado miércoles 15 de julio.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.