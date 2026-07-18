La Dirección de Protección Civil Municipal emitió un aviso preventivo ante la posibilidad de tormentas para este sábado 18 de julio, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar precauciones.

Durante el día se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados, con cielo mayormente soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de entre 26 y 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia oscilará entre el 1 y el 45 por ciento.

La dependencia informó que existe probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas entre las 12:00 del mediodía de este sábado y las 5:00 de la mañana del domingo, por lo que permanecerá vigente la vigilancia de las condiciones meteorológicas.

Para la noche se pronostica una temperatura mínima de 23 grados centígrados, con cielo mayormente nublado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de 26 a 32 kilómetros por hora.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones ante la posibilidad de tormentas, evitar cruzar calles o arroyos con corriente de agua y mantenerse informada a través de los canales oficiales.