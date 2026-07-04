La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) informó que será del 13 al 31 de julio cuando se lleve a cabo el Campamento Cultural de Verano 2026, e l cual tendrá como sedes, el Centro Cultural de las Fronteras (CCF) y el Centro Universitario de las Artes (CUA).

Indicó que este campamento está diseñado para que niñas, niños y adolescentes vivan experiencias artísticas, científicas y creativas mientras se divierten, aprenden y hacen nuevas amistades.

Fechas: 13 al 31 de julio

Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Edades

Campamento Infantil: 6 a 12 años (Centro Cultural de las Fronteras)

Campamento Juvenil: 13 a 15 años (Centro Universitario de las Artes)

Costo:

$3,500 general

$3,300 hermanos

(Incluye materiales y dos camisetas)

La máxima casa de estudios destacó que: se trata de:

4 talleres diarios

Clases de 1 hora y media

2 descansos al día

Grupos reducidos para mejor atención

De lunes a jueves: talleres

Viernes: Actividades de convivencia y espectáculos.

Asimismo señaló que:

Todas las actividades se realizan en el Centro Cultural de las Fronteras UACJ y en el Centro Universitario de las Artes, espacios diseñados para el aprendizaje, la creación y el encuentro con el arte.

Contacto

Teléfonos:

(656) 688 2100 ext. 8271, 8871, 8971, 8270

Correo:

campamento.cultural@uacj.mx

Horario de atención:

Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Directorio

Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez

Rector

Dr. Salvador Nava Martínez

Secretario General

Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre

Secretaria Académica

Mtro. Alejandro Castillo González

Director General de Difusión Cultural y Divulgación Científica

Ma. Victoria Ibarra Segura

Subdirectora de Formación Cultural

Lic. Miriam Arely Hernández Ballinas

Jefa de Formación de Públicos

Lic. Miguel Ángel García Estrada

Jefe de Bellas Artes

Ing. Perla Guadalupe Robredo López

Lic. Elizabeth Santos Mendoza

Coordinación del Campamento Cultural de Verano