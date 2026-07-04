La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) informó que será del 13 al 31 de julio cuando se lleve a cabo el Campamento Cultural de Verano 2026, e l cual tendrá como sedes, el Centro Cultural de las Fronteras (CCF) y el Centro Universitario de las Artes (CUA).
Indicó que este campamento está diseñado para que niñas, niños y adolescentes vivan experiencias artísticas, científicas y creativas mientras se divierten, aprenden y hacen nuevas amistades.
Fechas: 13 al 31 de julio
Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Edades
Campamento Infantil: 6 a 12 años (Centro Cultural de las Fronteras)
Campamento Juvenil: 13 a 15 años (Centro Universitario de las Artes)
Costo:
$3,500 general
$3,300 hermanos
(Incluye materiales y dos camisetas)
La máxima casa de estudios destacó que: se trata de:
4 talleres diarios
Clases de 1 hora y media
2 descansos al día
Grupos reducidos para mejor atención
De lunes a jueves: talleres
Viernes: Actividades de convivencia y espectáculos.
Asimismo señaló que:
Todas las actividades se realizan en el Centro Cultural de las Fronteras UACJ y en el Centro Universitario de las Artes, espacios diseñados para el aprendizaje, la creación y el encuentro con el arte.
Contacto
Teléfonos:
(656) 688 2100 ext. 8271, 8871, 8971, 8270
Correo:
campamento.cultural@uacj.mx
Horario de atención:
Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Directorio
Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez
Rector
Dr. Salvador Nava Martínez
Secretario General
Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre
Secretaria Académica
Mtro. Alejandro Castillo González
Director General de Difusión Cultural y Divulgación Científica
Ma. Victoria Ibarra Segura
Subdirectora de Formación Cultural
Lic. Miriam Arely Hernández Ballinas
Jefa de Formación de Públicos
Lic. Miguel Ángel García Estrada
Jefe de Bellas Artes
Ing. Perla Guadalupe Robredo López
Lic. Elizabeth Santos Mendoza
Coordinación del Campamento Cultural de Verano