Luego de destacar que en los últimos ocho, nueve años Casas Grandes se ha posicionado como una de las regiones vinícolas más importantes del estado de Chihuahua, hoy autoridades del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua! y de la Dirección General de Viñedos La Turbina, invitaron a la ciudadanía fronteriza a la tercera edición de la fiesta de la Vendimia del Valle del Paquimé, donde seis casas vinícolas (junto con la sede).

La tercera fiesta de La Vendimia se va a llevar a cabo el primero de agosto en un horario de 6 de la tarde a las 12 de la noche, donde habrá seis casas vinícolas y oferta gastronómica de la región, habrá experiencias VIP con catas a ciegas con la sommelier Janeth Ochoa de Chihuahua, así como la participación de una pareja de artesanos de Mata Ortiz que ofrecerán la experiencia de pintar ollas de la región, pero con pinturas hechas a base de vino.

La invitación es para experimentar las experiencias gastronómicas que ofrece el Valle de Paquimé y probar los vinos de las cinco casas vinícolas invitadas, así como del anfitrión, mencionó Uriel Vázquez, director general de los Viñedos La Turbina.

De acuerdo al empresario, Chihuahua ha desarrollado un gran potencial en el tema de los vinos y particularmente Casas Grandes destaca del resto de los vinos en el país, pues son vinos muy aromáticos expresivos y alcohólicos, precisamente por la cantidad de radiación presente en el estado.

Particularmente Casas Grandes tiene un clima muy parecido a Juárez en cuanto al día, pero con noches frescas, entonces esa es una gran ventaja porque permite que la fruta sea muy aromática que sea muy expresiva.