“Que venga a Chihuahua”: Daniela Álvarez reta a Javier Corral

Ciudad Juárez.- La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, Daniela Álvarez, lanzó fuertes críticas contra el exgobernador y actual senador Javier Corral Jurado, luego de que trascendiera el retiro de la demanda que había promovido contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Durante una rueda de prensa, la dirigente panista cuestionó la postura del exmandatario estatal y lo acusó de encabezar ataques políticos contra la gobernadora desde la Ciudad de México, sin presentarse personalmente en Chihuahua para respaldar sus señalamientos.

Álvarez recordó que, cuando desde el Gobierno Federal se realizaron señalamientos contra Maru Campos en conferencias matutinas, Corral promovió movilizaciones y convocatorias en defensa de diversas causas, pero aseguró que dichas acciones tuvieron poca respuesta ciudadana. Según dijo, las manifestaciones impulsadas por el grupo político afín al senador no lograron el respaldo esperado por parte de la población.

Asimismo, sostuvo que Corral evita regresar al estado debido al rechazo que, según ella, enfrenta entre diversos sectores de la ciudadanía. En sus declaraciones, la dirigente panista reiteró señalamientos previos contra el exgobernador y lo calificó como un “prófugo”, afirmaciones que forman parte de la confrontación política que mantienen ambos grupos desde hace varios años.

Las declaraciones se producen en medio de la polémica generada por el aparente desistimiento de la acción legal promovida por Corral contra la gobernadora Maru Campos, un episodio que vuelve a poner en evidencia la confrontación política entre el exmandatario estatal y la actual administración estatal.