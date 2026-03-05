jueves, marzo 5, 2026
Regresan fuertes ráfagas de viento en Ciudad Juárez esta tarde

by Eduardo Huízar
Ciudad Juárez.– Autoridades meteorológicas emitieron una alerta preventiva ante fuertes vientos que comenzaron a sentirse alrededor de las 2:30 de la tarde de este jueves en Ciudad Juárez, fenómeno que podría intensificarse durante las próximas horas en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con reportes del clima, las ráfagas podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, lo que favorece la formación de tolvaneras y polvo en suspensión, reduciendo la visibilidad en algunas vialidades y zonas abiertas de la localidad.

Ante estas condiciones, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al conducir, especialmente en avenidas amplias, áreas periféricas y carreteras cercanas a la ciudad, donde el viento suele impactar con mayor fuerza.

Las autoridades también pidieron a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como láminas, anuncios o muebles ligeros, y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos mientras continúan las condiciones ventosas durante la tarde y noche.

